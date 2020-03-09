全球新冠肺炎疫情肆虐，超商雙雄—統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)分別推出「熱食自助區商品冷藏化」及全家「媽媽煮藝」冷凍杯裝，主打義式、韓式、泰式特色鮮食，希望能進一步帶動鮮食商品業績。

新冠肺炎在全球蔓延，宅經濟帶動超商冷凍食品及可攜著走的鮮食需求強勁，不過，統一超7-ELEVEN熱食自助區採取時段性販售經營，且為了維持食物美味與鮮度，必須在期限內更換，產生必要的食物損失，也有部分門市因空間關係無法經營熱食自助區機台，7-ELEVEN觀察到，日本便利商店去年就開始推出冷藏關東煮，讓民眾購買袋裝關東煮回家加熱，除了減輕店員工作，更能為減少食物浪費做出貢獻，市場反應正面，因而決定在台灣推動。

統一超表示，7-ELEVEN耗時一年以上的時間，在製程及包裝設計下足苦心，去年率先推出全台便利商店第一支微波肉包—「炭火燒肉包」，將麵皮調整最適合微波配方比例，包裝上更以內盒加微波透氣袋包裝設計，能讓肉包充分受熱，近期更接力推出「鹹蛋黃香菇肉包」、「高麗菜包」等搶占市場，3款即食包子系列上市至今已熱銷超過百萬顆，締造千萬業績，堪稱7-ELEVEN新一代小金包；關東煮新品特別使用碗型包裝，不僅吃起來更便利，也將食品衛生疑慮風險降到最低，愛吃辣的民眾還有麻辣關東煮可選擇，上市首周成功帶動相關業績較去年同期成長50%。

目前7-ELEVEN將採取「熱食自助區」及「冷藏包裝」雙銷售模式並行，讓關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗等24小時全天候供應，並連結聯合國「全球永續發展目標」(SustainableDevelopment Goals,SDGs)中的「確保永續的消費與生產模式」，期望透過自助區商品冷藏化的新做法，在2030年之前達成剩食減半目標，建構永續友善環境。

繼導入韓國冷凍小吃，造成搶購熱潮後，全家便利商店將自3月11日起推出第二波全家「媽媽煮藝」冷凍杯裝，主打義式、韓式、泰式特色鮮食。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，受疫情影響，國人紛紛減少出國旅遊及外出聚餐，方便調理的冷凍食品，成為許多人在家用餐的新選擇，「全家」今年1月首登場的「媽媽煮藝」冷凍杯裝主食，因其食用方便、小份量，擁有多樣化的搭配優勢，平均日銷破萬份，帶動媽媽煮藝冷凍商品業績較前期成長近20%，且消費者購買時機集中於晚餐、宵夜時段，也會與其他袋裝小吃併買，冷凍杯裝系列儼然成為媽媽煮藝商品的新勢力，「全家」也將加速冷凍生產線與店舖冷凍設備的擴建，支援消費者日增的飲食需求。

根據調查，義式料理為國人飲食喜好中排名第二，「全家」自去年推出超商罕見獨有的燉飯、生義大利麵系列，看好全台醫院、文教、辦公商圈的消費者對於多元料理的接受度較高，3月11日起於全台近400間店舖，加碼推出「拿坡里豬排生義大利麵」、「香濃南瓜豬排燉飯」、「天使粉紅醬雞排燉飯」，消費者到超商就能品嚐到正統義式專門店料理。

此外，看好國人對異國料理的喜好，再推出全新4款冷凍杯裝，主打韓式、泰式人氣料理，更與Green Monday合作開發推出「泰式打拋燴飯」、「韓式炸醬麵」，使用香菇、豌豆、米、非基因改造大豆等植物性成分製成的OmniPork新豬肉，為植物五辛素(含蛋奶成分)的蔬食商品。

(時報資訊)