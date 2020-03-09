【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.09

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內無新增確診個案，昨日新增299例COVID-19新冠肺炎相關通報，截至目前累計1萬4154例，含1萬3790例排除，其中45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。確診個案中，1名死亡、15名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

針對曾來台之澳洲確診個案，目前已掌握接觸者共421人，其中148人需居家隔離，已採檢44人，其中7人陰性、37人檢驗中。另持續追蹤案34及案39兩起群聚接觸者健康及採檢情形，案34群聚接觸者共440人，已採檢392人，其中7人陽性(案35至38及案41、42、45)、383人陰性、其餘檢驗中；案39群聚接觸者共69人，共採檢11人，其中1人陽性(案43)、7人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80,735例，較前日新增40例，其中5,111例重症，3,119例死亡。國際間(含台灣)累計28,483例確診病例，分布99個國家/地區；病例數以義大利7,375例、韓國7,134例、伊朗6,566例、法國1,126例及德國902例為多；病例中696例死亡，以義大利366例、伊朗194例、韓國50例、美國21例及法國19例為多。

菲律賓昨晚宣布，新增4例新冠肺炎確診病例，其中1人是台灣籍病患，且這名病患曾與回台後確診的台灣籍男子接觸，讓菲律賓跟台灣之間到底是誰傳給誰遲遲無法定論。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，兩人在菲律賓才第一次見面，且台籍確診者在台灣的室友都沒有生病，因此研判兩人都是在菲律賓暴露同一個感染源。

(中時電子報)