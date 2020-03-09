櫃檯買賣中心表示，3月7日到3月13日將有山富(2743)及映興(3597)上櫃掛牌。

由福邦證券承銷的山富及由華南永昌證券承銷的映興均於3月9日上櫃掛牌，掛牌價分別為每股12.5元及每股15.49元。

(時報資訊)