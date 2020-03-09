《店頭市場》山富、映興3月9日上櫃 13:412020/03/09 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，3月7日到3月13日將有山富(2743)及映興(3597)上櫃掛牌。 由福邦證券承銷的山富及由華南永昌證券承銷的映興均於3月9日上櫃掛牌，掛牌價分別為每股12.5元及每股15.49元。 (時報資訊) #山富 #映興 #上櫃掛牌 也許您會感興趣 推薦閱讀 山富、映興 3月9日上櫃掛牌 04:102020/03/05 證券．權證 《美股》蘋概股染疫，思佳訊下修本季財測 11:082020/03/05 財經 達能去年每股淨損1.75元 11:312020/03/05 財經 《通信網路》5G燒很大!台灣大今年每股獲利恐守不住「4」 16:312020/03/05 財經 儒鴻去年每股賺15.68元 配息11元 04:102020/03/06 證券．權證 《業績-生醫》明基醫2019年每股稅後純益1.69元 15:572020/03/06 財經 山富、映興兩公司今各以12.5元及15.49元上櫃掛牌 09:212020/03/09 財經 《觀光股》山富轉上櫃，逆風拚前行 09:432020/03/09 財經 《電子通路》蜜月戰勝疫情！映興上櫃首日逆揚 10:172020/03/09 財經 山富旅遊掛牌 數位整合拚毛利成長 11:212020/03/09 財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ - 財經 台股暴跌逾300點 殺破萬一 標普500期指觸及5％熔斷機制 - 即時 - 工商 又一隻黑天鵝！專家警告：油價拖美股一起陪葬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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