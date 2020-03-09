交通部觀光局下的「台灣旅宿網」今日被立委點名是「無用的殭屍平台」。立委稱，沒人聽過，功能奇差無比，居然還要再拿一億來補助業者加入，要求觀光局一周內，把過去用掉多少錢，還要再花多少錢等資料交出來。觀光局表示，建置該平台是為了方便大家查詢合法民宿，新增訂房功能是順便，不是為了營利。

立委邱顯智上午拿出觀光局建置的「台灣旅宿網」質詢，稱該網站沒人聽過、沒人在用、功能奇差無比。有一萬多家業者，只有一千多家加入。所謂多語介面，只有英語，按Booking馬上回到中文介面的「假」英文介面，根本是個金包銀的網站，如何吸引外國旅客？花納稅人的錢，可以這樣隨隨便便？

邱顯智說，有那麼多的國際OTA，觀光局不去協助業者跟OTA談判，不去跟OTA協調建立合法標示、防詐機制，不去建立旅宿資訊的標準化與開放介接，卻要自以為是的建立注定失敗的平台，實在不懂其中的邏輯在哪裡？最讓人難以接受的是，竟然還要再花一億拿來補助業者加入「台灣旅宿網」。

觀光局官員解釋，當初建置「旅宿網」是考量不合法的旅宿太多，為了「行政資訊接露」而開發平台，方便大家查詢合法旅宿，後又覺得查詢後能順便訂房，再開發2.0新增訂房功能，便利業者跟旅客並不是為了營利。

邱顯智最後要求觀光局在一周內，把「台灣旅宿網」過去已經花掉的錢、未來預計還要花多少，已經有多少業者、房源加入，未來預計創造多少訂單等資料調出來，同時要求建立KPI追蹤與合理的退場機制。

(中時 )