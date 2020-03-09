雖有便當店因為新冠肺炎(COVID-19)疫情拒絕對醫院外送便當，引發爭議。紀念醫護人員抗疫辛勞的暖心單位仍舊不少。全聯福利中心宣布，新冠肺炎疫情持續延燒，最辛苦的就是第一線醫護人員、救護人員，因此為體恤他們的辛勞，自3/10起推出「力挺抗疫前線 台灣加油」活動，期間將免費贈送10萬杯熱美式給辛苦的醫護人員、救護人員，希望讓他們可以喝杯咖啡OFF休息片刻。

「力挺抗疫前線 台灣加油」活動自3/10起開跑，活動期間內憑醫護人員、救護人員工作證或識別證，至全台超過520間OFF COFFEE販售門市，全聯免費請喝杯OFF COFFEE熱美式(不提供自帶杯優惠，無寄杯服務)，期望辛苦的第一線人員能稍微休息一下、補充能量。活動期間指定人員每張證件每日限兌換一杯，每人/每日/每次最多限持兩張醫護、救護人員證件，恕無法要求更換其他品項或續杯。

全聯指出，自2016年即成立自有咖啡品牌OFF COFFEE，其中藏有OFF字詞，即是希望消費者來門市購物後，能喝杯咖啡稍微休息一下，類似台灣「奉茶」概念。因此，這次為替第一線醫護人員、救護人員加油，於全台超過520間OFF COFFEE販售門市，推出「力挺抗疫前線 台灣加油」活動，希望他們在疫情緊張時刻可以稍微OFF休息片刻。本此活動全台限量10萬杯，送完活動即停止。

(中時電子報)