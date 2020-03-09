萬年清（6624）9日公布自結今年2月合併營收1,387.9萬元、年減42.75％，累計今年前2月合併營收4,106萬元、年增15.57％。萬年清表示，因應OHSAS 18001，2018改版為ISO-45001，為了自我精進，公司去年下半年導入ISO-45001，今年1月已取得SGS認證通過。

萬年清透露，公司營運總部，自搬遷自建大樓後，深感安全的工作環境及完善的硬體設施對全體同仁的重要性，同時為使將職業安全衛生延伸至全體同仁，更有深一層的體認。因應「OHSAS 18001，2018改版為ISO-45001」，為自我精進，萬年清去年下半年導入ISO-45001，今年1月已取得SGS認證通過。

為使監工及試車同仁，在現場工程作業環境中，更具安全性且降低工安意外風險，要求同仁前往工程現場前，需取得甲種職業安全衛生業務主管證書，以保障同仁安全。

萬年清強調，公司的職業安全衛生管理要求，一直有優於法規標準，除了自我要求外，同時就職業安全衛生管理的精神，延伸至承攬廠商，使承攬廠商亦有保障員工的觀念及執行，相互合作，共同致力於落實企業社會責任。

(工商 )