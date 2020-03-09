第15屆總統副總統選情激烈，各地網路選舉賭局及謠言滿天飛，台中地檢署偵結選舉賭博案4件，9日依賭博罪起訴4名莊家、1名賭客；另蕭姓男子在網路黑韓，留言「在台灣所有支持韓國瑜的，全都會遭到殺害」等恐嚇言語，則依違反《總統副總統選舉罷免法》，予以緩起訴，向公庫支付5萬元。

38歲蕭男於2019年12月3日10時許，在住處上網登入電視新聞直播節目聊天室，以暱稱留言「在台灣所有支持韓國瑜的，全都會遭到殺害，已經死很多人了」、「我們村長，因為支持韓國瑜，結果被殺害，已經過世了」，當時有上萬觀眾在線上。

蕭男捏造支持韓的民眾有人已遭殺害等謠言，恐嚇民眾不要支持及投票給韓。警方循線在同月17日前往蕭男住處搜查，蕭男坦承犯行，檢方以他並無前科、素行良好，僅一時失慮而違法，經歷此事應有所警惕，且行為還僅於造謠，並無證據造成傷害，依違反《總統副總統選舉罷免法》，予以緩起訴處分，期間1年，向公庫支付新台幣5萬元。

20歲吳姓男子在中市沙鹿區租屋處經營「博金網」、「PG娛樂城」等賭博網站，分別在2019年5月及10月間，邀集余姓及謝姓男子成為會員對賭，吳男抽佣獲4萬5千多元報酬。此外，吳男並在LINE網路群組張貼「2020年1月11日總統大選蔡韓大戰盤口已開，有意願加入戰局的朋友們歡迎私訊！我是代理小政」等與，謝男及余男各下注8千元及5千元押注。

43歲陳男透過通訊軟體Telegram傳送：「還有人要加碼的嗎？」，並在LINE傳送「有人要買魚的嗎？這邊可以收」等語，接受多人下注，賭金各2萬至5萬元不等，自2019年11月中旬至12月10日期間，總賭金約137萬元。警方持搜索票到陳住處查獲；陳男否認賭博，辯稱他沒有獲利，只是幫忙下注。

46歲葉男與綽號「洪楓」男子從事代理賭博網站，從中獲取1.5％佣金及網站獲利的50％利潤，在2019年10月間先後主動邀約2人下注總統大選賭博。

51歲王姓男子自2019年11月間起開設大選賭盤，王男在12月13日晚間與43歲何男在中市東區的超商內約定對賭，何男下注簽賭交付賭金2萬5千元，遭警方當場查獲。

(中時 )