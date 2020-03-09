大陸國家衛健委官網顯示，3月8日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例40例，其中湖北新增確診病例36例、均來自武漢。湖北除武漢外，其他市州已連續四日零新增確診病例。

值得一提的是，大陸全國除湖北以外，其他省份也連續兩日無本土新增確診病例。大陸國家衛健委最新資料顯示，3月7、8日，全國除湖北以外，其他省份新增確診病例分別為3例與4例，均為境外輸入病例。

(旺報 )