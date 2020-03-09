大陸除湖北其他省份連兩日無本土新增確診 14:052020/03/09 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸除湖北其他省份連兩日無本土新增確診。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委官網顯示，3月8日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例40例，其中湖北新增確診病例36例、均來自武漢。湖北除武漢外，其他市州已連續四日零新增確診病例。 值得一提的是，大陸全國除湖北以外，其他省份也連續兩日無本土新增確診病例。大陸國家衛健委最新資料顯示，3月7、8日，全國除湖北以外，其他省份新增確診病例分別為3例與4例，均為境外輸入病例。 (旺報 ) #病例 #湖北 #大陸 #省份 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 大陸境外輸入確診病例頻傳 04:102020/03/05 國際大事 印度新冠肺炎確診達29例 出現社區傳播 16:292020/03/05 國際 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 西藏連續36天無新增新冠肺炎確診或疑似病例 13:452020/03/06 兩岸 菲律賓新冠肺炎確診數增至6例 宣布紅色警戒 17:152020/03/07 國際 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 新冠病毒來自美國？台大學者：台灣4株病毒來自大陸武漢 16:412020/03/08 生活 湖北各機場將復航？武漢機場：提前準備 09:302020/03/09 兩岸 兩岸熱門新聞 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 - 兩岸 「感恩共產黨」引譁然急撤文 湖北書記改口：感謝武漢人 - 兩岸 - 旺報 大陸除湖北其他省份連兩日無本土新增確診 - 兩岸 - 旺報 新冠疫情單季度損失 超越美陸貿易戰全年 - 兩岸 大批患者出院！武漢11家方艙醫院休艙 僅剩3家 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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