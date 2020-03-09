傅崐萁、徐榛蔚夫婦，這次中常委改選展現實力。(本報資料照)

國民黨新任主席江啟臣今天就職後，被媒體問到無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案時，傅案將以「自然而然、水到渠成」的方式處理，他並以金門縣立委陳玉珍先加入立院黨團、再恢復黨籍為例，強調兩者安排不相違背。

江啟臣表示，傅委員的黨籍案已經進入黨內程序，他希望讓程序完整走完，因為這不僅要顧及程序，也要顧及黨員的心情，除了要團結，同時希望國民黨可以建立制度。他相信傅委員加入立院黨團運作後，能讓大家感受到希望回國民黨的心情與心意。

他說，過去也有類似案子，立委陳玉珍過去也先加入黨團運作一段時間後，最後自然而然水到渠成，一方面讓程序落實，一方面增加傅委員回國民黨的正當性，兩者不相違背。

雖然傅崐萁恢復黨籍案引發黨內部分人士反對，不過傅妻、花蓮縣長徐榛蔚這次參選國民黨中常委連任，雖未出門拜票，卻拿下1034票最高票，連海外黨代表也高票肯定，顯示黨內許多人肯定傅、徐對黨的貢獻及實力。

(中時 )