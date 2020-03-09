曾莞婷、蘇友謙事隔三年誤會冰釋再同框。（友恆國際提供）

有麥克風小天王之稱的蘇友謙，3年前以行動麥克風在網路熱銷10萬支，連3個月創下2億元銷售佳績，16歲即成為億萬富翁，當時擔任第一代麥克風女郎的本土劇女神曾莞婷功勞不小，但後來因蘇友謙擅自對外放話、宣布解約，導致關係結凍。日前兩人重聚，蘇友謙坦言是自己年輕不懂事，因情緒控管不佳又不查證才造成遺憾，兩人事隔3年總算誤會冰釋上演大和解。

而為了認錯展誠意，蘇友謙當場下跪央求曾莞婷重現八點戲劇惡女的金句受教，曾莞婷也開心地配合演出，捏著蘇友謙的臉頰，有如惡女「郭佳佳」上身，讓蘇友謙當場破涕為笑！

曾莞婷回憶當年的誤會，「當時我人在日本旅遊，不理解小蘇為何如此，心裡很受傷。想到能合作就是緣，無法再合作也是緣，我始終當他是弟弟，因此多年來並沒有對他不諒解。現在我也有經營自己的品牌事業，也能了解他的壓力」。對於蘇友謙去年的吸毒脫序行為、財務危機等風波，曾莞婷則鼓勵打氣：「人生沒有一直順逐的，唯有歷經大起大落，才能明白人世間的百態，經過低處跌倒的苦痛，才會明白站在高處的珍貴！」

曾莞婷的一席話讓蘇友謙聽得直飆淚，蘇友謙說多年來曾莞婷從未口出惡言、說他不好，更讓他為自己的年少衝動感到抱歉，「感謝姊姊的原諒，有機會一定要再與姊姊合作」！

而歷經毒霾再度出發，蘇友謙也說之前經過一段沉痛的時期，因吸毒形象重挫，自己到台北租房子，租約都簽了，後來房東上網查後，第二天卻又反悔拒租，連著兩次被拒絕的沮喪，好一陣子心情低落。前陣子在好友們的鼓勵下再度復出，碰上新冠肺炎疫情爆發，大家減少群聚，讓宅經濟再起，因減低到公共場所，不少消費者選擇在家飆歌，讓蘇友謙的行動麥克風一個月內業績成長3倍，狂賣近7萬支，直飆2億元業績。對於久違的銷售成績，蘇友謙表示很珍惜現在的每一步，也希望疫情趕快消退，大家都健康，他也會更努力打拼，才不辜負哥哥姐姐們的期待與厚愛！

(中時 )