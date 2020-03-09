受到新冠肺炎影響，「宅經濟」持續發酵中，friDay購物觀察內部數據資料，發現這波宅經濟表現在減少外食、自己煮飯的生活習慣轉變上最為明顯，也順勢帶動廚房家電及餐廚商品的買氣急速升溫。

friDay購物根據內部數據觀察1~2月消費者購物行為，廚房家電及鍋具餐具類業績表現較2019年同期成長，其中，廚房家電整體業績表現較2019年同期相比大幅成長近5成，尤以氣炸鍋銷量表現最為亮眼，以超越7成的成長幅度躍居進步獎冠軍。

而餐廚類商品則以鍋具、保鮮盒及保溫瓶銷量表現穩定，且1~2月較2019年同期再成長超過3成，成為近期難得同時保持長銷也持續成長的亮點商品。

friDay購物9日宣布推出「friDay購物超級品牌日ｘ鍋寶」，全系列商品最低2.3折起，9~12日每天11:00限量整點特賣，鍋寶明星商品原價690元的不銹鋼保鮮盒只賣149元，原價2,490的輕鍛藍鑽不沾雙鍋三件組只賣690元，而304不銹鋼8人份電鍋則千元有找，鍋寶精選優質商品在這4天分別限量超殺特賣，最低1.8折。 品牌旗艦館－鍋寶館消費滿1元抽氣炸鍋。

(工商 )