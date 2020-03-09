2月面板價格大漲，帶動友達（2409）2月營收表現逆勢走揚。友達公布2月自結合併營收為176.9億元，月增14.2％，年減14.9％。 友達2月份整體大尺寸面板出貨量超過755萬片，較1月份增加23.2％。中小尺寸面板出貨量約908萬片，較1月份增加5.3％。

大盤重挫，友達股價也下跌3.64％，收盤價9元。

(工商 )

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