友達2月營收反彈、月增14.2％ 14:012020/03/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2月面板價格大漲，帶動友達（2409）2月營收表現逆勢走揚。友達公布2月自結合併營收為176.9億元，月增14.2％，年減14.9％。 友達2月份整體大尺寸面板出貨量超過755萬片，較1月份增加23.2％。中小尺寸面板出貨量約908萬片，較1月份增加5.3％。 大盤重挫，友達股價也下跌3.64％，收盤價9元。 (工商 ) #友達 #月營收 #萬片 #月份 #面板價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 東奧照辦 面板雙虎振奮 04:102020/03/05 證券．權證 宏普建設二月營收衝5.31億元 年增達5倍 14:402020/03/06 財經 《業績-電機》崇友2月營收，大增近3成 15:062020/03/06 財經 《電腦設備》群光2月營收達42.8億元，中國廠區復工順利 15:062020/03/06 財經 疫情拖累下游開工、運輸 台塑四寶2月營收聯袂續跌 15:422020/03/06 財經 關懷學生傳遞溫情 艾多美捐贈上萬片口罩 18:162020/03/06 生活 電視面板價格續漲 面板廠鬆口氣 04:102020/03/07 產業特刊 《業績-生醫》杏一2月營收年增逾35％，再創同期新高 10:002020/03/09 財經 《業績-汽車》AM產品銷售強勁，東陽2月營收年增近15％ 10:002020/03/09 財經 疫情衝擊 瑞儀2月營收腰斬 11:292020/03/09 財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 恐慌性賣壓崩7％觸發熔斷！ 美股早盤續挫近1500點 - 財經 美指期熔斷市場恐慌！ 紐約Fed砸大錢救市 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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