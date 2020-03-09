受制新冠疫情在大陸境外的歐美與東亞等地區，似呈失控局面，包括美國、義大利、南韓、日本與伊朗等確診與死亡病例多向上攀升，加上國際油價也呈崩跌窘境，使亞洲地區包括台股在內的主要股市，今早市以來全軍覆歿，多跌的鼻青臉腫。

市場預期，國際熱錢自全球股市大逃殺現象，不排除使短期的全球股災呈惡性循環發展，在疫情未明朗受控之前，在股市操作及布局暫宜保守。

目前傳來的亞洲地區股市，日本跌5.72%、南韓跌4.26%、上証A股跌2.94%、深証A股挫3%、港股跌4.1%、新加坡挫4.65%、馬來西亞跌3.2%、越南挫5.79%、泰國跌6.59%、印尼挫4.22%及印度跌4.28%。另外，美股道瓊等3大期指，今早傳來的跌也都近5%，低檔似乎一點抵抗力全無，不宜漠視。

台股方面，檯面上重量級權值股除和碩力守平盤外，餘台積電、股王大立光、鴻海、台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、中鋼、中華電、台灣大、台泥、亞泥、統一、遠東新、聯電、南亞科、廣達、仁寶、友達、群創、長榮航、華航、聯發科及台達電等，多臉色鐵青。

加權股價指數開低殺低，終場大跌344.17點，連續失守11300點、11200點、11100點、年線與萬一等關卡，報10977.64點，單日跌幅3.04%，成交2309.72億元。

業內人士指出，目前看起來，全球股市投資人的持股信心多受重挫，尤其除股市外，國際油價也呈崩跌厄運，短期避險資金幾多湧入日圓、債市，近期在全球新冠肺炎疫情沒有受到有效掌控之前，盡量提高手頭現金部位或在股市操作宜保守及低調。

(工商 )