婁峻碩推出全新個人專輯《BOARDING》，費時2年多獨立斥資近200萬元製作，而他日前釋出首波新歌〈COLORFUL〉，更同步認愛和網紅焦凡凡穩定交往3年，更透露常以「角色扮演」維持新鮮感，婁峻碩大讚焦凡凡手藝佳「她滿會做香腸炒飯給我吃，還有大阪燒」，言談之間流露濃濃愛意。

婁峻碩和焦凡凡同天生日，他說：「兩人真的很合、個性很像」，也讚她是個有趣的人「很幽默，在家喜歡搞怪，常逼我跟他一起角色扮演，我越來越沒包袱，被她同化的感覺，生活很有趣有聊不完的話題」，此外也透露會互相陪對方做想做的事。

不避諱公開戀情，婁峻碩笑說：「公開之後倒是粉絲人數飆升，讓我滿意外，多了兩三千追蹤數，很謝謝大家」。他透露自己不喜歡放閃，在安全感方面「我手機她隨時可以拿來看，出門也都會報備」，至於吵架「我們就會互看，然後笑出來，吵架不會超過一天」。

他透露，在交往2個月左右就讓爸媽見過焦凡凡，「爸媽也滿喜歡他，大家相處都很融洽」，更爆「我跟她在一起是以結婚為前提，相處三年下來一切滿舒服、開心，結婚這件事順其自然」，更笑說「我把錢拿出來做專輯，哪來錢結婚」，不過他展現男人風範「希望未來認真做，可以讓她在家舒服的過，不過收入要穩定，有積蓄才會考慮結婚」。婁峻碩將在7月31日於大直ATT SHOW BOX舉辦「BOARDING」個人售票演唱會，於4月11日開始售票，詳情請上婁峻碩臉書、IG官網查詢。

(中時 )