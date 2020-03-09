美職全壘打王邦茲(Barry Bonds)大概無望名人堂了，他最近一次拿到60.7%選票(門檻75%)，而且只剩下兩屆票選機會。生涯762轟、7座年度MVP、8次金手套、兩次打擊王，數不盡的輝煌紀錄，卻在終點線徒留遺憾。

「大聯盟判了我死刑。」邦茲對美媒The Athletic感嘆說，「我覺得自己像個幽靈，在空蕩蕩的大房子裡亂飄。我徹底心碎了。如果要拒絕我可以明講啊，就痛快說出來吧。」

邦茲2007年退休，馬林魚2016年找過他當打擊教練，僅一季就被解雇。現在邦茲從老東家巨人隊拿到一個閒差，每天的工作就是陪廣告商和貴賓喝咖啡。表面上他還沒離開棒球界，實際上已完全消失，他不再對比賽與球員有任何影響力。

早知如此何必當初，以邦茲的實力，就算不使用類固醇也會是殿堂級的人物，現在落到這樣能怪大聯盟嗎？確實有些新進棒球作家願意原諒邦茲(拿了60%選票)，但球迷可不會同情他。正如A-Rod所說：「我做了錯誤的決定，這些錯誤餘生都會跟著我，希望所有年輕球員引以為戒。」

(中時電子報)