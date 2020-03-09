台中市大里區近幾年來發展快速，其中，串聯大里及霧峰的美群橋因橋寬僅8米，又是大里工業區、周邊大學進出重要道路，車流量相當大，地方居民強烈要求儘速拓寬，市議員林碧秀9日邀集相關單位會勘，盼朝12米以上的鋼骨景觀橋規畫。
站在美群橋旁的自行車道上，塗城里長黃仁耀說，美群橋路寬只有8米，且缺乏機車道、人行道，相當危險。瑞城里長蔡昭奮指出，美群橋是大里工業區重要聯外道路，且串聯霧峰區朝陽科大、大里區修平科大，每逢上下班時間車流量相當大，絕對有拓寬必要。
林碧秀表示，美群橋闢建於20多年前，近年來因大里區發展快速，光是周邊塗城、瑞城等4里常住人口數就多達6萬，再加上流動人口總計可達8萬，原有規畫嚴重不足，且大里工業區有300多家廠商，再加上霧峰影視基地已啟用，市府應儘速拓寬現有橋梁。
林碧秀強調，美群橋拓寬應該一次到位，除寬度至少達12米以上，更應朝美觀、鋼骨建材規畫，符合時代潮流。
中市府建設局指出，包括道路配置、動線及橋梁設置等，近期內將進行可行性評估，納入地方需規畫。
(中時 )
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