大政治大爆卦-無色覺醒》曾與樂團總監碰面 李永得高規防疫 與妻暫分房 14:142020/03/09 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》曾與樂團總監碰面 李永得高規防疫 與妻暫分房 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲音樂家狄恩新冠肺炎確診後，台灣一票文化菁英受波及，遭居家隔離、學校停課，一些藝術家或團體也受池魚之殃停演，音樂圈頓成重災區。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #李永得 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆掛-無色覺醒》 美預告大流行30天倒數 台社區感染難避免？ 14:152020/03/05 政治 合庫4、5月將招考360名新血 20:202020/03/05 財經 合庫 4、5月將招考360名新血 04:102020/03/06 金融．稅務 老蕭組《樂隊》圓謝霆鋒樂團夢 04:102020/03/06 娛樂新聞 開發金MA徵才 3月底止 12:032020/03/06 財經 許甫無預警PO文 掰了中天《大政治大爆卦》 20:082020/03/07 娛樂 演奏酷酷嗽不戴罩 團員問責 04:102020/03/08 生活新聞 青壯菁英一番話 游盈隆：國民黨不見得完全沒救 11:502020/03/08 政治 中職》桃猿再與小男孩樂團合作 主題曲9日首播 11:492020/03/08 體育 《金融股》迎接Z世代，凱基證MA菁英發展計畫啟動 11:082020/03/09 財經 政治熱門新聞 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 口罩實名制獲肯定 洛杉基嘆：若韓國瑜當總統… - 政治 張雅琴呼籲還蘇貞昌公道 羅友志神比喻 - 政治 要罷韓不要和552為敵！高雄人一封信逼哭韓粉 - 政治 村長震驚透露某政治人物罹癌 網友好擔心 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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