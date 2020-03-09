澳洲音樂家狄恩新冠肺炎確診後，台灣一票文化菁英受波及，遭居家隔離、學校停課，一些藝術家或團體也受池魚之殃停演，音樂圈頓成重災區。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

中天新聞 直播

(中時電子報)