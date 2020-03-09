一名張姓男子酒後在凌晨駕駛百萬奧迪轎車，行經台中市政北二路時違規迴轉，遭行經的巡邏員警攔檢，未料張男不但拒檢還硬闖紅燈落跑，遭到攔下後不但拒絕酒測，還當場嗆警「18萬我繳得起啦」，員警除除了開拒測單外，又發現張男無照駕駛以及闖紅燈，立刻加開1萬7千400元罰單，張男未來得乖乖繳19萬7千400元。

台中市警第六警分局市政派出所員警，今天凌晨執行巡邏勤務時，在市政北二路發現一輛百萬奧迪轎車在眼前違規迴轉，員警立刻鳴笛加速追趕示意對方停下受檢，但駕駛竟然加速闖紅燈逃逸，甚至還闖紅燈，線上警網支援獲報後立即趕往圍捕，順利將該輛違規轎車攔下。

張姓駕駛一下車後散發出酒氣，員警見王男身上有濃濃酒氣，立刻要求對方配合酒測，但是張男卻當場嗆聲不願測，還表示「18萬我繳得起。」但員警不予理會，立刻開出一張18萬拒測單。

但是這時又發現張男沒有駕照，而且加上先前闖紅燈，立刻當場扣車，並繼續開出一張1萬2千元的無照駕駛罰單，以及一張5400元闖紅燈罰單，前後總計19萬7千400元，當場讓張男啞口無言。

(中時電子報)