新冠肺炎(COVID-19)在美國地區的疫情逐漸升溫，隨著加州成為全美疫情最嚴重的區域之一，總部位於加州的蘋果(Apple Inc.)也回應了聖塔克拉拉(Santa Clara)提出的防疫措施，開始鼓勵員工在家上班。由於當地主管機關也建議要取消大型面對面的會議，會否影響到一般都在 6 月份舉行的蘋果全球開發者大會(WWDC)，已成為業界關注焦點。

美國加州是不少全球一線科技廠的總部所在地，包含蘋果、Google、Facebook等等。由於新冠肺炎在美國當地的疫情逐漸擴大，加州聖塔克拉拉市要求庫比蒂諾(Cupertino)、山景城(Mountain View)、聖荷西(San Jose)、帕羅奧圖(Palo Alto)地區的科技公司「考慮讓有條件的員工遠程辦公。」而蘋果的 Apple Park 就位於庫比蒂諾。為回應主管機關的要求，蘋果也向員工提出這一項額外的預防措施，不過並沒有嚴格限制一定要在家工作，因為有部分員工仍需要前往辦公室。

除了建議科技公司可以鼓勵員工在家辦公，聖塔克拉拉當地政府也要求雇主可已暫停不必要的差旅活動。這一點，蘋果也已經跟進。而針對要求當地大型活動取消的建議，蘋果並沒有作出回應。目前還不知道蘋果會不會仍舊舉辦 WWDC 2020 線下活動。一般來說，WWDC 都是 6 月份選在聖荷西舉辦。

由於憂心疫情，包含 Facebook 以及 Google 都已經宣布取消原定 5 月在加州舉辦的年度開發者大會。微軟的 Build 開發者大會(訂於5/19-5/21舉行)以及蘋果全球開發者大會 WWDC (未宣布日期，往例是 6 月)則是緊接在後。根據此前網路新聞，微軟部份仍舊在評估疫情影響，尚未針對是否取消 Build 2020 作出決議。

由於疫情升溫，美國科技業巨頭紛紛開始推動員工在家上班的政策，其中 Twitter 最為積極，鼓勵全球近 5000 名員工在家辦公，並強制要求疫情較為嚴重的香港、日本、韓國辦公室的員工都必須在家辦公；亞馬遜、Facebook、微軟則都因為陸續有員工在各地確診，會因此關閉當地辦公室，要求當地員工特定期間內在家上班。而雲端計算公司 Salesforce 也因為美國疫情升溫，繼先前要求華盛頓州員工在家辦公後，也宣布要求加州的員工 3 月底之前在家工作，當地員工超過 7 千名。

(中時電子報)