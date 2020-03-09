國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、台北市議員 李明賢，在立法院舉行公聽會。(圖/台北市議員 李明賢 提供)

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、台北市議員 李明賢，在立法院舉行公聽會。(圖/台北市議員 李明賢 提供)

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐與台北市議員李明賢6日在立法院舉行《開放空域 2020不是空拍機末年》公聽會，邀集民航局、台北市府官員以及相關飛行業者、學者座談。北市府官員會中承諾，除現階段開放福德坑之外，另也研議開放「關渡平原」、「河濱公園」等兩地空域。此外國民黨立委魯明哲、時代力量立委邱顯智，都曾就無人機管理問題，呼籲民航局勿扼殺台灣觀光產業，台北市議員徐弘庭、時代力量新竹黨部的副主委高鈺婷也多次發聲爭取。

3/4(三)台北市議員李明賢拜訪市長柯文哲時提出爭取台北市「空域」，柯文哲會中拋出:「空域應調整成負面表列！」。

6日公聽會經過討論後，台北市官員會中也做出重大讓步！與會的台北市交通局運管科技正黃皇嘉表示，北市將朝向「負面表列來規劃」(列出禁飛空域)，這也是繼高雄與台南之後，六大直轄市跟進採取負面表列。

而目前北市開放空域除了福德坑之外，也思考開放其他的空域；等於未來將採「負面表列」公告禁航區之外，有福德坑、關渡平原、河濱公園等其他地點可飛無人機。

立委洪孟楷也提到相較於目前對於空域採取正面表列有10個縣市、負面表列的有9個縣市(民航局空域圖資系統)，這樣顯得「一國兩制」，讓民眾無所適從；但大多數飛行團體主張採取後者，避免限或禁航區被無限擴大。

民航局組長林俊良也認同，應朝「全國負面表列」方向來做努力，不會有「一國兩制」的狀況發生。另外，會中許多團體關心的考照部份，林俊組長也表示，目前無人機約4000-6000台，僅500-1000台完成考照，民航局將開放三波考照，避免飛手無照飛行。希望月底新法上路後，能先拉長宣導期，而不是動輒開罰。

(中時電子報)