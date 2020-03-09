台1線是民眾南來北往最重要的幹道，隨著車流量增多，路寬也逐漸不敷使用，高雄市湖內段拓寬工程北起湖內區中山路二段1巷，即涵口圳交界處，南至路竹區大仁路交叉路口，總長約3.7公里，預計全線拓寬為40公尺寬車道，拓寬完成後，用路人行車將更順暢。

民進黨立委邱志偉9日說，後續還有高雄捷運往北延伸工程等建設，需要一起克服，希望與當地民眾溝通、凝聚共識，盼能同心打通瓶頸路段，帶動地方發展。

經邱志偉多次向交通部質詢及爭取，台1線湖內段拓寬工程即將在2021年啟動，總工程經費13億元，預計2023年完工通車。他表示，台1線是北高雄最重要的聯外道路，在湖內段拓寬完成後，北高雄就剩路竹段還需努力，拓寬後的道路寬敞、往來行車更加安全。

湖內段拓寬後，南北雙向各有3個快車道、1個機慢車道及人行道，將滿足用路人的需求。該拓寬計畫在2018年2月的可行性報告經交通部核定，綜合規畫報告在去年5月經交通部核定並同意納入省道改善計畫。

總工程經費13億元，預計2020年5月完成審議程序，隨後完成細部設計及用地取得作業，明年度辦理工程發包，整體工程將控管於2023年完工通車。

(旺報 )