北韓日前解除數星期來因武漢肺炎隱憂而實施的嚴格隔離措施後，多國的駐北韓使館今天起暫時關閉，多位外交官已搭機撤離。

法新社報導，今天展開撤離人員行動之前，就有報導說會安排專機接外交官員等其他外籍人士離開平壤，前往俄羅斯海參崴（Vladivostok）。

英國駐北韓大使庫克斯（Colin Crooks）推文說：「今天早上哀傷的跟德國、法國同事道別，這兩國使館將暫時關閉。」但他說，英國駐北韓大使館將維持開放。

海參崴機場網站資料顯示，從平壤起飛的高麗航空JS 271號班機已於當地時間上午10時49分落地。目前尚不清楚機上有多少位外交官員，但先前報導指出，撤離人數約60位。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延全球超過100個國家及地區，造成約3800人死亡，逾10萬人感染。北韓沒有通報任何確診病例，但實施多項嚴格措施，包括關閉邊界以及隔離數千名人員。

北韓實施的措施也涉及數百名境內外籍人士，包括外交官，導致他們等於被封鎖在自己的處所之中。

俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）形容情況「重挫士氣」。

限制措施實施一個多月後，上星期終於解除，超過200位外籍人士獲准離開處所。瑞典駐北韓大使柏格斯川（Joachim Bergstrom）在推特上傳一張在平壤市中心的自拍照，並寫說：「站在金日成廣場從沒讓我這麼開心過。」

(中央社)