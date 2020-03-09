▲「高原祈艾」門市亦推出蚊香、線香等艾草系列產品，將社區產業結合文化創意。（蕭靈璽攝）

桃園市龍潭區高原社區發展協會結合勞動部勞動力發展署推出的「培力就業計畫」，成立「香艾工作坊」，並於3月9日開幕「高原祈艾」門市，建立屬於於自己社區的品牌，並雇用二度就業媽媽、失業人員、中輟生或新移民等進行商品銷售，創造社區大量就業機會。

桃園市龍潭區「高原祈艾」門市於9日盛大開幕，高原社區發展協會表示，這次「尋芳踏草，香艾時光」的計畫是與小農契作無毒種植艾草，並由協會保障穩定的採購，給與小農穩定的收入，並將採購的艾草，透過「高原祈艾」門市以文創的方式，行銷艾草系列產品。

協會表示，過去艾草僅被用來製作成艾草粄，但透過政府派遣專業人員指導，並結合產業創意，現已推出天然艾草紋香、高原祈艾線香等薰香類產品，亦推出安枕包、手工皂、沐浴露、洗髮露、精油、香艾包等芳療類產品，更推出艾草饅頭、艾草茶、艾草餅乾等創意食品。

為促進社區互動交流，協會強調，將扎實進行田野調查，挖掘高原里文化廊道的在地故事。並在未來已文化導覽的方式，重現在地故事的活力，更從中達到文史工作與文創產業結合的目標，並指出，每年將培育5名在地民眾成為導覽人員，並培養產業知識，以推廣高原的在地文化。

(中時 )