中台灣觀光動起來！新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，台中市政府逐步提出因應方案，今（9日）結合彰化、南投、苗栗縣成立「中台灣觀光推動聯盟」，率領70位觀光產業領袖齊聚台中，共同擬定中台灣觀光推動策略，盼藉由爭取中央補助、參與國內外交流宣傳、舉辦特色主題活動、觀光資源共享等，藉以振興中台灣觀光經濟。

台中市觀旅局長林筱淇表示，中彰投苗四縣市，各具不同觀光資源特色，但共屬外地旅客造訪中部一小時車程的旅遊範疇內，此次籌組聯盟是要透過爭取中央資源挹注及4縣市官產合作，共同提振中台灣觀光發展，未來運作順暢後，將考慮擴大合作範疇，邀請中台灣區域治理平台其它縣市加入。

南投縣政府觀光處長王源鍾指出，從遊客的需求面看觀光，此聯盟可以在互補的條件下，豐富遊程，加深產業交流，推廣觀光行銷、產業發展、品質提升、旅遊商品及遊程的整合互補，並對產業環境及政策規劃作出及時的反應，找出觀光寒冬的轉變契機。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬，則提到，彰化縣擁有眾多觀光工廠及休閒農場，但因非屬傳統定義上的「觀光產業」，未能納入此次新冠肺炎振興觀光產業的紓困計畫內，因此，這次中台灣觀光推動聯盟，結合公私部門跨域合作，爭取中央適當紓困與振興資源，並提前佈署疫情趨緩的振興復甦方案。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫強調，時值疫情影響的困難時刻，中台灣觀光產業更應團結，共同因應疫情衝擊，台中市是六都中少數擁有國際機場和國際商港的優勢，期盼台中市扮演中台灣觀光推動的領頭羊角色，推動區域觀光效益。

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇、南投縣政府觀光處長王源鍾、彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬、苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫等人，9日與各縣市觀光產業領袖齊聚一堂，進行「中台灣觀光推動聯盟」成立研商會議，並共同簽署合作備忘錄，宣告中台灣觀光區域合作，將邁入新合作關係。

(工商 )