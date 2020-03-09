上奇自結今年2月集團合併營收3.19億 年增率7％ 14:302020/03/09 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上奇科技（6123）公布自結2020年2月合併營收319,519仟元，雖2月新冠肺炎疫情發展影響台、港、澳地區，上奇仍努力提增集團整體營收表現，年增率7%。 日前3月4日上奇科技董事會通過108年財報及股利政策，稅後淨利2.1億元，每股稅後純益3.7元；108年第4季配發現金股利2.6元，108年第3季已配發現金股利1元，108年合計盈餘配發現金股利每股3.6元，並定109年6月9日召開股東會。 (工商 ) #上奇 #配發現金股利 #年增率 #上奇科技 #集團合併 也許您會感興趣 推薦閱讀 奇力新2月營收年減3.54％ 16:362020/03/05 財經 《業績-電子零件》疫情衝擊，奇力新及禾伸堂2月營收均月減 16:482020/03/05 財經 去年EPS 15.68元 儒鴻今年配發現金股利11元 19:342020/03/05 財經 【寵物情緣】游書庭靠鳥事治失眠 07:592020/03/06 娛樂 新冠肺炎疫情斷PC供應鏈 台灣第一季下修6.6％ 15:142020/03/06 財經 台驊擬配發現金股利1.3元 估今年4、5月有V型反轉 15:522020/03/06 財經 劉亦菲素顏熊抱貼「老闆」 網暴動：酸了酸了 11:482020/03/07 娛樂 凱基投顧初評買進三劍客 捍衛多頭士氣 23:352020/03/08 財經 崇越電 年增率仍有二位數 04:102020/03/09 證券．權證 「殯葬天王」龍巖2月營收年增12％ 達2億2746萬元 09:222020/03/09 財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 恐慌性賣壓崩7％觸發熔斷！ 美股早盤續挫近1500點 - 財經 美指期熔斷市場恐慌！ 紐約Fed砸大錢救市 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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