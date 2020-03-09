上奇科技（6123）公布自結2020年2月合併營收319,519仟元，雖2月新冠肺炎疫情發展影響台、港、澳地區，上奇仍努力提增集團整體營收表現，年增率7%。

日前3月4日上奇科技董事會通過108年財報及股利政策，稅後淨利2.1億元，每股稅後純益3.7元；108年第4季配發現金股利2.6元，108年第3季已配發現金股利1元，108年合計盈餘配發現金股利每股3.6元，並定109年6月9日召開股東會。

(工商 )