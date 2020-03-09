正德海運（2641）董事會通過108年度財報，營收7.87億元，毛利率約26.72％，營業利益1.57億元，獲利0.81億元，EPS0.53元。獲利較去年0.92億元減少，但毛利率及營益率均較107年度提升。董事會通過每股擬配息0.2元，其中現金股利0.1元，股票股利0.1元，以3月6日收盤價6.23元計算，殖利率約3.21％。

正德去年第4季單季營收2.04億元，合併毛利率30.15％，合併營業淨利約0.47億元，合併稅後淨利約0.26億元，在毛利率及營益率，是上櫃以來單季最高及次高。

正德除自有船隊外，也與國外同業策略性結盟，合資購買船舶後經營模式，8月及9月各有一艘輕便極限型船交船、出租運作，可挹注獲利表現。

該公司這兩年經船隊營運模式調整後，獲利穩定，拉升每股淨值上升，營運上更能配合市場發展趨勢與需求，整體效益逐季發酵，帶動整體毛利較前一年度改善，對股東權益及正德未來長期穩定發展具有正面助益，獲利因船舶數增加及總噸位擴大穩定上升。

正德去年分別於3月及10月購入載重噸數4.2萬噸及2.8萬噸散裝貨輪，於去年4月及11月下旬加入營運行列，且同時已簽妥長約，在去年力求在現金收支平衡下降低負債比率，集團船舶在長短租策略應用下，鎖定獲利及避免市場波動造成風險。

正德船隊數量有14艘，其中，11艘持有1年以上到10年長期租約，其餘3艘採1年內短期出租。租家主要營運航線已涵蓋全球。目前營運政策即租約到期續約，以合理之利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

今年初因新冠肺炎疫情影響市場信心，及延緩開工造成的生產停工、港口缺工影響作業流程，大陸製造業幾乎停擺，且因原物料運輸需求急凍；加上國際海事組織（IMO）今（109）年初起開始實施環保法規「限硫令」使波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）重跌，2月份平均指數為460點，較上月平均668點、跌幅達31％，但從2月10日最低點411點到3月6日617點已回漲達50％，造成109年航運景氣出現不確定因素。

惟今年1月美中達成階段協定，農產品貿易有望改善，加上今年初基礎建設回升和製造業補庫存，將有利大宗商品進口需求，市場總體估計109 年全球幹散貨運輸需求達到54.2億噸左右，較去年增加2.5％，增速高於108年1.4％。整體而言，受新冠疫情、傳統淡季影響，散裝海運市場陷入極端低迷狀態，短期內仍有待於疫情得到控制。

但全年來看，在巴西鐵礦砂出貨大幅增加、糧食貿易有望好轉、中國經濟回穩等有利因素支撐下，市場將逐步恢復至合理水準，且在中國疫情告一段落後，109年第二季以後市場反彈力度將增強，展望新的一年，研究機構Drewry於108年11月預估109年貨運量需求成長率2.7％，運力供給成長率2.8％，主要產業關鍵在市場拆船增加，將有利市場行情持續走高，散裝船的運價及租金可明顯改善，推估109年散裝航運市場可望復甦向上。

正德今年2月合併營收為新台幣0.62億元，年增6.89％，累計前2月合併營收達新台幣1.28億元，年增4.82％，因目前正德船隊皆為論時出租，故影響不大。

(工商 )