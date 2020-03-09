北京階段性減免企業費用 預計全年減負500億人幣 14:302020/03/09 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，北京市人力社保局、市財政局、市稅務局8日聯合發布《關於做好北京市階段性減免企業社會保險費工作的通知》，明確自今年2月起，北京階段性減免企業基本養老保險、失業保險和工傷保險單位繳費部分，據了解，政策將惠及全部參保單位（不包括機關事業單位），預計全年將減負500多億人民幣。 (旺報 ) #企業 #保險 #減免 #單位 #階段 也許您會感興趣 推薦閱讀 一銀推出紓困方案 助中小企業及個人抗疫 04:092020/03/05 焦點新聞 被隔離看不了演唱會 門票有得賠 04:102020/03/05 投資理財 業界唯一連續14年第27度得獎 友邦 獲選績優保險公司 04:102020/03/05 產業特刊 政院通過成立農業保險基金 規模估50億 14:022020/03/05 政治 農保基金規模 估50億 04:102020/03/06 金融．稅務 續推農業保險法 農委會：降低農業經營風險 11:522020/03/06 生活 陸物流業復工逾六成 業者盼紓困 04:092020/03/07 全球財經 疫情影響經營 八成陸企受創 04:092020/03/07 全球財經 觀念平台－保險業使用大數據分析的潛在監理議題 04:102020/03/09 產業特刊 再示警！勞保基金2026年恐破產 04:102020/03/09 財經焦點 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 恐慌性賣壓崩7％觸發熔斷！ 美股早盤續挫近1500點 - 財經 美指期熔斷市場恐慌！ 紐約Fed砸大錢救市 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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