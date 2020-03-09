據《證券時報》報導，北京市人力社保局、市財政局、市稅務局8日聯合發布《關於做好北京市階段性減免企業社會保險費工作的通知》，明確自今年2月起，北京階段性減免企業基本養老保險、失業保險和工傷保險單位繳費部分，據了解，政策將惠及全部參保單位（不包括機關事業單位），預計全年將減負500多億人民幣。

(旺報 )