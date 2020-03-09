高市勞工局開設職訓班，其中縫紉班成員展示成果。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市勞工局今年職訓課程搶搭防疫議題，開設「手感布作設計縫紉班」，學成後可應用所學技術，除製作衣服及包包等織品外，還可製做口罩或口罩套；「家事達人培訓班」則指導學習正確調製清潔劑、消毒水，及有效率的環境清潔觀念與技巧。

勞工局指出，杉林區開設「袋包縫紉製作實務班」及美濃區「藍染服飾商品設計班」，傳授實用服飾及袋包縫紉技巧，若民眾無法抽身遠離市區，可把握參加開辦在三民區的「服裝設計暨舊衣再造培訓班」及鼓山區的「手感布作設計縫紉班」。

面對疫情，健康身體也是不可或缺。勞工局開辦「樂活手作米麵食製作班」、「醍醐料理養成班」等餐飲烘焙班，指導料理好吃祕訣，擁有強健體魄擊潰病毒。「家事達人培訓班」則可一網打盡藏汙納垢的環境，掃蕩孳生病菌的溫床。

勞工局長王秋冬表示，勞工局秉持初衷用心規劃職訓課程，由內而外與防疫接軌，目的除了讓參訓學員習得一技之長進入職場外，同時希望職業訓練的成果能有助於社會，也期盼能夠為這場防疫之戰注入更多能量，幫助衛生單位一起守護我們的家園與家人。

另在林園地區開辦「創意快速剪髮培訓班」，讓職訓深入高雄市的最南端。年滿15歲符合資格市民可報名參訓，另也開設「節能冷凍空調裝修基礎實務與甲種職業安全衛生業務主管班」、「鏟裝機挖土機雙技能訓練班」、「雷射切割應用與電腦繪圖實務班」、「人工智慧商業應用實務班」及「兒童課後照顧服務人員培訓班」等26班。

參訓期間訓練費用由政府補助80％至100％，招生簡章可至勞工局訓練就業中心所屬就業服務站索取，或上訓練就業中心網站查詢，或電洽：07-7330823分機202~207。

(中時 )