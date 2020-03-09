立法院秘書長林志嘉今天就「新冠肺炎防疫措施及成效」到立院司法法制委員會報告並備詢。針對院內如發生確診案件該如何因應，甚或是否考量休會，委員會最後在主席、國民黨立委李貴敏裁示下，通過臨時提案，要求林志嘉一周內提出關於立院停止會議之標準及後續防疫作業程序報告；並應就立法院遠距開會，研議明確配套設施與流程，以利提升防疫成效。

李貴敏表示，立院作為中央最高民意機構，是否停會或休會影響重大，她個人覺得不宜休會，應強化各項資訊科技配套措施，作為因應之道。因此希望立法院能盡速提出評估與遠距開會等配套對案。

李貴敏也要求，基於國會來訪民眾眾多，立院應於二周內，於官方網站設置中英文「Q＆A」專區，以供訪客與民眾提問，並請專人於該區及時回覆。此外，立委也建議立院比照美國經驗，舉行網路「防疫公聽會」廣納民間意見，以供行政單位參考。相關提案也獲得立院秘書處同意辦理。

林志嘉表示，立法院已有假設最壞狀況，如果立委或職員有需要隔離等狀況，會有限度關閉會議室或停止會議；如情況很嚴重，也可能會要求暫時停會。至於遠距開會等構想，目前工具都有，但實際流程還要再做更精細一點，並經朝野協商同意。

(中時 )