9日校方針對其中一位老師上過課的曉峰紀念館進行專業消毒，確保校園防疫滴水不漏。(陳怡誠攝)

澳洲音樂家布萊特狄恩確診武漢肺炎，文化大學音樂系因兼任老師有接處而自主管理，其授課則停課處理，9日校方針對老師上過課的曉峰紀念館進行專業消毒，防堵疫情感染機會。

(中時 )