大里區農會、四健會及區公所代表拿起瑞城國小學童栽種的蔬菜，高興比讚。（林欣儀攝）

推廣食農教育，台中市大里區農會特別印製1萬6000份繪本，發送給大里區內共12所國小，除透過繪本帶領孩童了解各項蔬菜，並由四健會成員陪同小朋友規畫開心農場，透過栽種蔬菜等方式感受農夫的辛苦、也學習珍惜糧食。

瑞城國小的孩子們利用下課時間到開心農場觀察蔬菜生長情況，一邊還不忘澆水、抓蟲。四年級的方同學說，每天至少要來看1、2次，剛開始抓蟲子的時候有點怕，但久了就習慣，感覺栽種蔬菜時抓蟲子最辛苦，但看到葉菜長大、採收時就有滿滿成就感。

拿起農會特別印製的食農繪本，大里區農會總幹事賴東陽表示，透過繪本帶領孩子們從產地到餐桌，清楚了解各式農產品的長相、特性與生長季節，並由四健會老師指導、從友善農法的方式灌輸孩童病蟲害防治等觀念，讓食農教育從小扎根。

小小的繪本記錄著稻米從秧苗到生長、結穗等過程，還有筊白筍、竹筍的產季與辨別等，大里區長鄭正忠指出，藉由食農教育除讓孩童們了解食物的生長，也讓他們知道食物得來不易，應該要珍惜地球資源。

(中時 )