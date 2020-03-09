新冠疫情衝擊，餐飲業再傳惡耗，台灣老字號懷舊餐廳「香蕉新樂園」稍早發出訊息，指將在5月10日熄燈，並將在11日召開記者會正式對外宣布，也希望捐出數件市級以上文物給台中市將成立的市史館典藏。

香蕉新樂園可以說是台灣懷舊餐廳始祖，創始人吳傳治更是旅遊餐旅業的傳奇人物，他30年前在豐原創立香蕉新樂園，爾後搬到台中雙十路，還開設過上海新樂園，並曾在台北站商圈開設過亞洲最大的懷舊主題博物館「台灣故事館」，如今卻因為新冠肺炎衝擊，不得不將「起家厝」走入歷史。

吳傳治表示，香蕉新樂園2003年挺過SARS，2008年金融海嘯，雖然一例一休也讓餐飲業成本爆增，但都不及這次新冠肺炎的衝擊來得大，平日人潮只剩兩成，而假日也只有三成，會選擇在5月10日母親節做最後一個營業日，主要是因為目前館內還有一項展覽，而與旅行社的也還有一些合作，而且配合了30年的原物料商也需要時間去告知與處理。

他強調，因為香蕉新樂園是結合旅遊景點的餐廳，因而有90％團客全都取消行程，這次衝擊真的相當大。

(中時 )