新冠肺炎疫情持續，繼台南市政府日前宣布全市31個公營納骨塔清明連假不開放後，民間單位也陸續跟進，六甲赤山龍湖巖、學甲慈濟宮附設的納骨塔在4天清明連假也不開放民眾進入，僅能在戶外空間參拜，配合南市府防疫措施。

學甲區公所今天上午與學甲慈濟宮開會研商後，附設的竹篙山靈骨寶塔照常舉辦清明春祭法會，但日期提前到3月26日，法會當天及清明連假期間均不開放民眾入塔，僅開放戶外空間供祭拜。

六甲區公所則舉行防疫措施說明會，邀集宮廟主委、里長說明市府在清明掃墓祭祖的防疫措施，民政局長顏振標強調公營納骨塔取消祭祀法會、不對外開放，但戶外仍搭棚可讓民眾祭祖，建議人潮分流以防疫。

六甲區公所規畫出分流祭祀時間，3月14、15日二甲里、水林里、王爺里、大丘里，3月21、22日六甲里、甲南里、七甲里，3月28、29日甲東里、中社里、菁埔里、龜港里，公所人員則建議利用一般日祭拜，而納骨塔清明連假禁入，但有骨灰甕、牌位需「進塔」者，家屬及葬儀人員仍可進入，但人員須配戴口罩、手部酒精消毒。

(中時 )