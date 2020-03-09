所有人都需戴口罩、持證件查驗登記，曾赴疫區者不可探病。(陳怡誠攝)

台北榮總防疫再升級，院方9日起開始落實探病新規定，所有探病者一入醫院大門須經查驗身分與旅遊史，一般病房探病次數自一天兩次改為一天一次，探病時間點為每晚6時至7時，探病者只能由中正樓大門進入，進門時需量體温戴口罩，還須經服務台查驗身分與旅遊史，曾赴疫區者不可探病。

(中時 )