婁峻碩去年與高爾宣、芮德、ChrisFlow以團體「CHING G SQUAD」推出EP，獲KKBOX第十五屆風雲榜「潮流新聲」的殊榮，籌備近2年推出個人全新專輯《BOARDING》，13日數位發行，9日舉行發片記者會，特別邀請愷樂擔任嘉賓，身兼手搖飲老闆娘的她，現場為婁峻碩特調「紅寶石珍萃檸檬茶」，呼應他新歌〈COLORFUL〉、祝福他「登大人」成功。

婁峻碩推出全新專輯《BOARDING》，邀請愷樂擔任嘉賓。（粘耿豪攝）

因狼人殺成為好友的兩人，私下感情好到互稱姐弟，婁峻碩更拿出兩人3歲合照，曝光兩人從小就認識，原來愷樂媽媽和婁峻碩阿姨是同事，他說：「有一次豐年祭她媽媽帶她來花蓮玩，當時我才三歲，其實對這件事沒啥印象，直到上小學才知道她成為蝴蝶姊姊，也是第一個認識的藝人」，更直言「我把她的簽名照貼在學校書桌上，在學校值得炫耀」。

記者會上婁峻碩特地感謝愷樂提攜照顧，她卻大爆料「他以前很白，怎麼現在變這麼黑」，婁峻碩事後笑說「不知道怎麼會變黑，懷疑自己太陽曬太多」，透露愷樂是女神，被問到有沒有收藏愷樂代言內衣照？婁峻碩笑說沒有，「但很開心她接到代言，很棒」。被問到先前認愛女友焦凡凡，哪一位才是女神？婁峻碩甜笑說「凡凡絕對是第一名，愷樂應該願意擔任第二名吧」。

坦言出道至今沒賺到甚麼錢的婁峻碩，去年上了狼人殺單元、加上CHING G SQUARD發片，曝光及接活動、業配，機會多才慢慢攢錢下來，卻願意砸所有積蓄做專輯。婁峻碩說：「目前投入將近兩百萬，我能做的全自己做」，透露現在戶頭剩不到六位數，他認為「錢再賺就有了，做音樂是我的夢想，希望投入我真正做的事情，就像我去年參加聲林之王pk，想讓大家知道我會創作」。

婁峻碩斥資近兩百萬推出全新個人專輯《BOARDING》。（粘耿豪攝）

高中就立志往演藝圈發展當歌手，婁峻碩也特別學剪接，嘗試接案拍短片賺錢，也幫焦凡凡拍片，並透露新歌〈NEVER LAND〉中，「就是把這個賭一把的心情寫進去，是專輯中製作最久的一首歌，就是把我從高中到大學決心往演藝圈發展的心情寫進去。」

婁峻碩7月31日於大直ATT SHOW BOX舉辦「BOARDING」個人售票演唱會，他表示：「為演唱會已經籌備半年，原本要在四月底舉辦演唱會，但剛好遇到疫情，後來第二次改到七月中又遇到學生指考，所以才又改到七月底」。4月11日開始售票，售票詳情請上婁峻碩臉書、IG官網查詢。

(中時 )