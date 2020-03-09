黃鐙輝、李又汝、胡鴻達、孫綻等人主演民視新戲《無主之子》，今(9日)在嘉義布袋舉行開鏡儀式。劇中男主角黃鐙輝從越南離鄉背井來到台灣，在漁港擔任近海漁工，認識了李又汝飾演在魚市場殺魚的台灣女子，李又汝說從一開始角色選拔，就非常期待可以得到這個角色，拿到故事介紹就深深被吸引住，但這個角色也面臨前所未有的挑戰，就是要動刀殺魚，讓平常鮮少下廚的她苦惱很久，趁開拍前找朋友到市場跟攤商學殺魚。

江大緯（左起）、黃鐙輝、孫綻、余思達在劇中飾演靈魂人物漁工，號稱「漁工界F4」。（圖／民視提供）

劇組安排主要飾演越南移工的黃鐙輝、孫綻、余思達及李相林，特地在開拍前兩個禮拜跟越南語言老師上課，黃鐙輝表示為了唸好越南話，特地把越南話深入生活每一天，從鬧鐘開始，還有聽越南歌曲，他說很多越南話跟台語音很像，所以就自己找同音字來背，自覺語言天份蠻好的，但認真的他每天還是讀越南語到天亮，直說壓力真的爆棚。

郭雅茹（左起）、黃鐙輝及李又汝出席開鏡儀式。（圖／民視提供）

該劇由黃鐙輝、謝瓊煖、李又汝、孫綻、胡鴻達、蔡阿炮等人領銜主演，總製作人為黃志翔，找來簡學彬、張智昇執導。劇情分為上下兩集，講述一個無國籍孤兒（移工之子）的故事來呈現在台灣移工的生存困境，為了呈現「無國籍的新台灣之子」及「移工」的生活樣態及困境，劇組更多次進行田野調查及資料搜集，就為了呈現最真實的一面給觀眾。

蔡承翰（左起）、黃婕菲、蔡阿炮、林孫煜豪以及周宇柔出席活動。（圖／民視提供）

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(中時電子報)