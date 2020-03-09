網路也能買！ 蔡：口罩本週可達單日千萬片目標

行政院推出口罩實名制2.0政策，擬改在網路上購買，於超商取貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將會考慮用自然人憑證或健保卡來讓民眾登記購買，採仿報稅模式申購，目前將進行網站的壓力測試，預計很快就會上路。

指揮中心整備官羅一均表示，目前對於網路訂購實名制2.0，讀卡與不讀卡的規劃都有，所謂壓力測試是要測試網站在大量民眾湧入訂購時，能確保伺服器不會當機，本周國內口罩單日生產量已達到910萬片，預計下周破千萬產能。

羅一均表示，在政府放寬為成人單周可買3片口罩、兒童單周可買5片口罩後，民眾買氣增加，因此才會規畫2.0的口罩配給政策，至於醫療機構的口罩需求，也已陸續補齊，包含外科口罩、N95、防護衣等物資皆已達到35天的安全儲備量，本周還會增加診所、醫院的配給量。

另針對長照機構、社福單位的口罩需求，也委由衛生局、社會局配給，目前也已每周58萬片的量穩定提供，其餘商業用口罩的配給量也從70萬片調高到80萬片，由經濟部負責分配，特教班的學生則由教育部負責配給至學校。

(中時電子報)