新冠肺炎疫情升溫，法務部長蔡清祥為加強矯正機關防疫應變機制，9日前往台北監獄督導防疫應變演練，北監依「疑似病例」、「發現1名確診病例」、「不同場舍有2名以上確診病例」3級輕重程度演練應變措施。

法務部指出，法務部長蔡清祥為避免疫情蔓延，除指示全國及外島共計51個監所、矯正學校，落實執行中央流行疫情指揮中心各項防疫措施外，蔡也多次親赴監所無預警視察防疫情形，與矯正機關首長舉行遠距視訊防疫會議，要求貫徹防疫作為，已有效阻絕疫情入侵。

但蔡有鑑於矯正機關環境封閉，收容人數眾多，人員進出頻繁，群聚感染風險始終存在，為強化防範及應變作為，今天擇定北部地區收容人數最多之台北監獄進行模擬實況演練，並親自到場督導。

北監以不同情境進行推演，依「疑似病例」、「發現1名確診病例」、「不同場舍有2名以上確診病例」等輕重程度將應變措施分為三級，指揮系統層級亦因應調整為矯正機關流行疫情指揮中心，分別由機關首長、矯正署、法務部人員擔任指揮官綜理應變事宜。

如有確診個案時，落實「分艙分流」原則，包含分房、分舍、分工場及分教區，劃定機關運作及勤務配置範圍，規劃人員出入動線及管制，視疫情規劃勤務人力調派及輪休；戒護人力不足時，依矯正機關分區聯防戒護警力調派人力支援。另以發現新進收容人為疑似病例進行個案操演。

此外，蔡清祥也對北監收容人日前配合製作口罩套，以疏緩口罩荒，表達感謝。

(中時 )