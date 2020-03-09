國民黨立委翁重鈞今天提案凍結防疫特別預算80％，引發外界議論。翁重鈞表示，提案原意是要避免特別預算淪為政府小金庫。基於防疫當前，為共體時艱，並基於連署委員之建議及尊重，本案已在聯席會審查會議之前就撤案，並未成案，但是對於提案連署委員曾銘宗與賴士葆兩位委員造成困擾，甚感抱歉。

翁重鈞表示，當初提案之原意，乃基於國會議員擔負有人民監督行政及嚴審預算之職責所在；我們的目的只是要凸顯這個特別預算倉促上路，迄今所有對於相關紓困之細節規定、補助對象、補助標準、執行辦法，等等皆付之闕如等問題存在，就連立法院預算中心的評估報告中也都有提及相關質疑，認為如此恐不利國會審議及監督。

翁重鈞說，他提案的原意，只是為避免行政機關浪費公帑，只是想凸顯預算遭濫用事後又規避國會監督的問題，重點是只要他們一個月內將相關補助辦法等規定送來立法院，預算就可以使用了，並沒有真的要阻礙防疫預算。然而，身為立法委員本來就應該要為人民荷包好好把關，監督預算，這樣難道有錯嗎？

翁重鈞委員指出，防疫不分朝野，國家面對如此挑戰，為了讓政府能夠及時防疫及紓困，能夠團結一致共同處理疫情，他也樂見防疫特別預算的順利通過，但期待政府用所當用，並對於預算的執行，翁重鈞委員仍會基於國會議員職責，更全力為人民血汗錢把關，避免紓困「救命錢」淪為政府濫用公帑的「小金庫」。

(中時 )