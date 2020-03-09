原是知名插畫家的「馬斯里」謝錫元，才踏進三民區豐裕里短短4年，就選上里長，當初讓這位插畫家萌生參選里長的理由，竟然是因為討厭這個社區環境太過髒亂，實在看不下去，才會出來競選，當選後，謝錫元身體力行，改善社區髒亂問題，居民也看在眼裡，表示讚賞。

104年謝錫元經友人介紹，在豐裕里買下房子，原先以為可以一家和樂過生活，但居住沒多久發現，里內的生活環境無比髒亂，住屋處周遭竟然會堆著一包包發出酸臭味的回收物，豐裕里又是全高雄老年人口數排行前5高的社區，想法都是老一輩的傳統觀念，覺得這以前就是大家堆回收的地方，只要堆在一起等人來收，並不會造成影響。

當初謝錫元每天聞著陣陣酸臭味，實在沒辦法忍受，便親自將回收堆處理乾淨，後來他赫然發現，豐裕里內並不只他的住屋處外有這個問題，還有許多堆回收物或垃圾的據點，當時他決定參選里長，要改變這個亂丟垃圾的風氣，翻轉豐裕里。

有許多里民的傳統觀念認為，謝錫元只是剛搬來沒多久的年輕人，當上里長後也不會有何作為，但謝錫元顛覆了里民觀念，不但改善了垃圾堆問題，還帶隊在里內的大街小巷做打掃工作，甚至每天追著垃圾車到處視察，看有無里民違規亂丟垃圾，比其他里長都還勤勞，現在的豐裕里已經大大翻轉，成為相當乾淨的社區。

鄰長郭麗惠表示，里內真的有很大的改變，以往都只有例象徵性的清掃作業，但因為謝錫元都親自上陣，帶頭維護社區環境整潔，許多人被他身體力行的行為打動，現在社區的鄰長或居民，竟然會自主性維護環境，這也凝聚了里內維護環境的向心力。

(中時 )