中醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山（上）指「遠距自我檢測系統」，檢測完畢送出資料，患者端會建立一個「病歷室」。（羅浚濱攝）

中選大新竹附醫的「遠距自我檢測系統」，黃班部病變患者檢測左右眼後，把資料送出。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情持續升高，病患多很擔心到醫院，中醫大新竹附設醫院眼科發展「遠距自我檢測系統（NOSARS）」，目前有60位黃斑部病變患者，透過中醫大網站這套系統就可自我檢查，讓醫師即時診斷、追蹤黃斑部病變。

中醫大新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，這套利用網路「NOSARS」DIY檢檢法，就是把電腦當成檢查儀器，結合最新的遠距檢測系統，將檢查結果傳送到網站，供醫師作為診斷參考，為病患提供服務。

陳瑩山說，眼睛視角200內都是由黃斑部負責，電腦中央點直徑15公分，都是黃斑部掌控的視力範圍，患者只要從自家電腦進入中醫大新竹附醫官網進入系統，對著電腦螢幕上的方格表，利用滑鼠作為檢測筆依所見線條畫線。

嚴重的患者會將筆直的格線畫得歪曲，或圈到看不到「荷花圖」的範圍，檢測完畢送出資料，患者端會建立一個「病歷室」，醫師便可依線上判圖，與患者做線上互動，提供正確診斷與建議，必要時請患者即時回診，避免延誤病情，錯失治療時機。

像45歲謝先生從小高度近視，近日主訴右眼視力下降，經眼底鏡檢查發現黃斑部病變，經眼內藥物注射治療後，視力增為0.8，目前在家就可運用電腦清楚了解黃斑部恢復狀況。

資訊室主任謝嵩淮說，NOSARS遠距自我檢測系統可減少病患上醫院的機會，預防院內感染，減少醫療資源的浪費，降低高齡化社會的醫療成本，有黃斑部問題的民眾可透過中醫大新竹附醫官網，進入「最新消息」， 就可以作NOSARS遠距自我檢測。

(中時 )