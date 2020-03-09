材料-KY(4763)擴產、外銷開拓效益顯現，2月營收1.76億元，月增13.49％，年成長42.13％；前2月營收3.32億元，年成長14.57％。材料-KY指出，新冠疫情造成2月中國塑料級醋片出貨減少，預期3月後將逐步恢復正常；絲束主攻外銷市場，並未受到影響。

材料-KY去年絲束營收佔比71％、醋片約29％。強化成本及市場多元佈局，醋片的紡絲級產品除供自廠絲束原料，進一步生產塑料級產品進攻高端塑料市場。

材料-KY規劃3月擴增絲束產能1,000 噸/年，總年產達1.4萬噸。轉投資中鋒化學醋片理論年產2萬噸年，可透過加裝醋化與水解槽等垂直系統進行去瓶頸，產能最高可提升至3萬噸；今年規劃6月去瓶頸增加產能5,000 噸/年，理論總產能達2.5萬噸。

分析師認為，材料-KY絲束下半年有望取得埃及東方菸草1,000 噸訂單，另醋片外售目標為8,000 噸，中菸訂單將為全年貢獻可望達2,000噸，搭配原料醋酐價格走跌，有助毛利提升，營運蓄勢更上層樓。

(工商 )