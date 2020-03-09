3月9為日高捷紅線通車滿12周年，12年以來高捷在軟、硬體面的表現皆受肯定，多項創新如多元支付等也領先全球同業，為感謝所有乘客12年來的支持與鼓勵，特舉辦「高捷通車12周年感恩回饋 抽限量紀念票卡禮盒組」活動，3月13日起民眾只要在高雄捷運粉絲團按讚，於活動貼文留言處依活動辦法上傳合照並Tag 2名朋友，就有機會獲得高捷限量紀念票卡禮盒組。

大眾運輸服務以人為本，通車12年來，高捷年運載量已超過一億人次，第一線同仁在服務時的應變能力更必須兼備公部門的穩定可靠與民營公司的靈活彈性。因此高捷勇於接受各類新技術的引入、創新與應用，去年即榮獲台灣服務業奧斯卡獎的「第17屆遠見五星服務獎-軌道運輸業」，以及中華智慧運輸協會所頒之「2019年度智慧運輸產業創新獎」兩項大獎，肯定高捷公司在服務與技術的軟、硬實力多年的耕耘成果。

為迎接多元旅運需求及打造智能高捷，高捷公司今年初亦在行動支付服務與技術領域領先全球軌道業，除了台灣境內一卡通、悠遊卡、愛金卡及有錢卡多卡皆通之外，加上Mastercard、VISA、JCB、銀聯信用卡刷乘功能，並與Line Pay Money、以及銀聯雲閃付等QR code掃碼支付方式，連同已開通的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等載具支付介面，高捷為全球地鐵行動支付最多元的軌道運輸系統。為回饋廣大旅客的支持，現於13日起舉辦「高捷通車12周年感恩回饋 抽限量紀念票卡禮盒組」活動，民眾只要在高雄捷運粉絲團按讚，於活動貼文留言處上傳在高捷電聯車上與指定海報之合照並Tag 2名朋友，就有機會抽中高捷限量紀念票卡禮盒組(共12組)、高捷少女愛遊高雄紀念一卡通(共12組)或黑熊好眠站住宿券等大獎，詳情請見高雄捷運官方粉絲專頁公告。

另針對防疫工作，高捷公司除第一線服務人員全面配戴口罩，全線車站服務台前均配置乾洗手消毒液外，並加強車站、列車每日消毒清潔，針對旅客接觸較頻繁之機器設備如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等每4小時即加強清潔消毒一次，請民眾安心搭乘。

(工商 )