新北市新莊區1名吳姓男子（34歲）因精神狀況不穩定，本月2日下午4時許，他趁著家人不注意時，跑到附近檳榔攤鬧事，警方獲報後與吳男父親到場，但他仍不肯就範，甚至意圖攻擊員警，警方噴灑辣椒水將他壓制，並強制將他送醫，目前吳男仍在醫院休息觀察中。

警方調查，吳男與老父親住在同一屋簷下，月前他因精神疾病到部立台北醫院住院治療，直至本月2日才出院。吳男返家後，趁著父親不注意，拿著1000元外出購買檳榔，檳榔攤老闆將檳榔打包好拿給他時，他卻不願離開，情緒失控在店內咆哮鬧事。

檳榔攤老闆嚇傻當場報警，警方獲報抵達時，吳男情緒失控對著員警大吼大叫，甚至意圖攻擊員警，此時吳父也剛好趕到檳榔攤尋子，他對警方表示，兒子患有精神疾病才剛出院，並長期接受藥物治療，不知道為何會情緒失控，警方隨後對吳男噴灑辣椒水壓制並強制送醫，目前吳男因為腦部積水，且須洗腎，目前仍住院觀察中。

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(中時電子報)