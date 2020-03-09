全球股市綠油油，台股重挫344點！全球最大石油生產國之間的全面價格戰及歐美新冠肺炎疫情延燒，重創國際油價及全球股市，今日國際油價開盤一度狂潟超過30%，全球股市也同步大地震，美股盤前期指重挫逾千點，亞股及台股開盤後就湧現龐大賣壓，台積電(2330)、大立光(3008)、台塑化(6505)、台塑(1301)、和泰車(2207)、信驊(5274)、鴻海(2317)、儒鴻(1476)、亞德客-KY(1590)及台達電(2308)等各產業龍頭權值股均同步重挫收低，資金持續集中在中小型個股，包括：永光(1711)、神隆(1789)、進階(3118)、逸達(6576)、台耀(4746)、九齊(6494)及台康生技(6589)等逆勢強攻漲停板作收。

在權值股全面走弱、多頭信心潰散下，台股指數開低走低，終場加權股價指數為10977.64點，大跌344.17點，成交量2309.72億元；OTC指數為139.06點，下跌5.2點，成交量442.47億元。

今日上市各類股全面收黑，生技醫療類股表現最佳，下跌1.53%，其次是貿易百貨類股及通信網路類股，分別下跌1.65%及1.88%，表現較差者為汽車類股、油電氣類股及電子零組件類股，汽車氣股下跌4.7%、油電氣類股下跌4.55%、電子零組件類股下跌4.49%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，下跌0.06%，表現最差為半導體類股，下跌5.21%。

就技術面來看，今天台股受到沙烏地阿拉伯帶頭殺油價，油價重挫全球股市應聲倒地影響，指數開低走低，終場大跌344.17點，以10977.64點作收，失守11000點關卡；上週歐洲其他國家疫情擴大，美國也逐漸失守，加上油價重挫，致使全球股市陷入新一波殺盤走勢，台股在上週五一次跌破三條均線後，今天再失守11000點關卡，整體盤勢已經轉弱，考量疫情擴散衝擊美股及全球股市震盪劇烈，且台股上檔帶量黑K及月、季線下彎反壓缺乏多方追價量能，若短線無法止穩守住年線，台股指數不排除仍有下探壓力。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，歐美疫情持續擴大，台股本週仍可能受歐美股市波牽動出現震盪走勢，但若台灣本身疫情不失控，短期年線仍將有較強的支撐，也是中長線投資人理想進場布局的位置點，另一方面目前中國大陸疫情持續改善，復工進度也按步就班，接下來持續觀察隨歐美疫情狀況及電子業未來訂單是否出現較明顯下修的影響。市場預期將修正手機的供應鏈，系統廠勢必在下半年積極趕上年度目標，故第二季工廠陸續復工後的積極備料生產，將是可留意的電子零組件族群。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在新冠肺炎疫情擴散下，全球股市近期普遍重挫回檔，台股也拉回整理，不過，Fed無預警提前降息二碼，後市全球央行可望跟進貨幣寬鬆政策，在資金行情蔓延下，估計年線有更強的支撐，若以基本面評價判斷，萬點則有更強的支撐，展望後市，中國疫情逐步控制，雖仍需觀察工廠復工後是否疫情再度失控，但疫苗開發持續進行，且依SARS經驗在夏季可得到控制，配合各國央行及政府仍將持續寬鬆政策拯救經濟，建議台股遇較大拉回應站在買方。

沈建宏指出，在疫情影響下，企業經歷獲利下修亂流，但2020年台股企業獲利仍有機會維持正成長，且台股現金殖利率高達4%，在全球市場名列前茅，在目前低利化時代下，對於國際資金吸引力大幅提升，有利於台股中長線表現。在類股操作上，由於5G將引領科技股邁向另一波成長高峰，建議優先布局跌深電子股，看好半導體供應鏈、5G、Apple、Tesla等供應鏈；另外，亦可布局具高現金股息高殖利率股，提升下檔防禦力。

(時報資訊)