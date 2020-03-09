《姊妹們追吧》釋出首波前導預告「追男人篇」，張允曦(小8)虧坤達變成NG王，「因為前導預告比較情境式，其實跟劇中的設定不太相同。坤達之前都不會笑場，結果今天他NG超多次，剛開始跟我一對眼就笑場。」坤達則不甘示弱回擊：「是因為妳明明要用曖昧眼神看我，結果嘴巴張超大，拳頭都快可以塞進去了，我真的忍不住，這樣我是要怎麼跟妳一見鍾情啦。」引起現場一陣爆笑。

預告片中，張允曦(小8)、柯淑勤、陳珮騏、劉宇珊化身職場女性，坤達則成為新進職場的帥氣小鮮肉，被幾位職場前輩們輪番示好。坤達對柯淑勤的挑逗最有感覺：「柯姐就是從一眼望去時，她就邊勾住我的眼神，邊把名片默默地往我胸前口塞，是一種經驗豐富的情場老手，柯姊的演技，光眼神讓我印象很深刻。」

柯淑勤塞名片給坤達示好。（圖／東森）

坤達跟張允曦(小8)演出一見鍾情，眼神曖昧帶有電流火花的樣子。但兩人到現場才知道有這個設定，所以反而有點害羞，讓導演直喊「電流不夠強啦」，他們自己也笑說「只能後製電流特效了」。

更多 CTWANT 報導

坤達於前導預告中化身職場小鮮肉被四女追求。（圖／東森）

(中時電子報)