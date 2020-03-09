台灣新冠肺炎持續升溫中，但已經出現首起院內感染，指揮中心卻還認為台灣仍只是零星的社區感染，有學者憂心，是疫情指揮中心沒有掌控社區傳播規模。對此指揮官表示，現在是零星的社區感染，是要持續控制他不要爆發，已經有完整的方案。且院內和社區傳播沒有一定的順序，而是要看碰到個案時有沒有做出適當的防護。

有學者指出，目前台灣沒有「社區傳播」，卻出現院內感染，是否已經出現社區傳播只是中央流行疫情指揮中心還沒掌握到規模？

對此，指揮官陳時中表示，社區傳播是什麼樣大家都在猜，就像韓國、義大利、伊朗、中國大陸這樣是明顯的社區傳播，而台灣零星的社區感染是有，是否之前有很多？沒人知道，但我們要控制他不要爆發，萬一有局部性，我們已經有完整因應的方案，大家跟時間賽跑，

指揮中心專家諮詢小組張上淳表示，有關社區感染院內感染先後的議題，是某種程度的推想，他說，隨便舉個例子來說，若第一個從武漢的病人，沒有偵測到就去醫院，也沒有任何隔離，就會馬上發生院內感散，就沒有社區傳播。所以不是說一定要有社區才會院內，而是看碰到個案有沒有做適當防護，就有可能發生。

此外，目前院內感染的病人包含清潔工與護理師，基本上維持穩定，有幾個情況持續改善中。

(中時 )