竹北市興隆路人行道和自行車道舖面不平整，影響通行安全，縣長楊文科接獲陳情召集相關單位共商興隆路堤岸整體改善計畫，將沿著河堤廣植山櫻花，營造頭前溪北岸花海景觀。

楊文科認為，興隆路是進出新竹高鐵站的主要道路之一，營造櫻花步道除提昇當地居住環境品質，也可讓明年搭高鐵參觀新竹市台灣燈會的旅客，感受新竹縣城市之美。

工務處長林鶴斯表示，興隆路一、二段5年前曾獲營建署補助改善道路舖面，這次堤岸改善範圍在興隆路三段到五段，西始自強南路，東至東興路，北側緊鄰高鐵計畫區。

林鶴斯說，計畫施做長度約近3公里，針對車友反應舊有自行車道不平整，影響行車安全，考慮改用AC瀝青或高壓透水磚，夜間也會有景觀高燈，讓騎乘的視線更清楚，原本路樹的根部隆起破壞硬質舖面，將置入300多座導根板改善。

工務處初步評估興隆路堤岸整體改善計畫經費約7600多萬元，8成1將申請中央補助，農業處將會與二河局實地踏勘，評估堤防結構、風向，再研究施作位置及適合的樹種，營造景觀花海。

另外，竹東河濱公園、新竹市左岸河濱公園已成民眾休閒遊憩的好去處，楊文科請地政處規畫頭前溪橋到高速公路高灘地的綠地公園。

(中時 )