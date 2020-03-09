新北市長侯友宜上周主持新冠肺炎應變會議時透露，新北市正在籌備大規模演練計畫，模擬疫情大爆發後的情形；據了解，該演習將在本周六（14日）首度舉辦，地點選在新店央北社宅周邊，現場已搭架好帳棚，模擬各層級醫院針對確診患者的收治、轉送等狀況。

據了解，該演練由新北市衛生局與消防局主辦，模擬確診病患不斷增加的情況下，新北市各層級醫院對於輕重症病患的轉送與收治，主辦單位已擬好腳本，將搭配視訊、Lifeshow等方式呈現。

新北市立聯合醫院院長項正川表示，演練分為3大階段，首先為區域小型醫院，由各個帳篷作為地點代表，若確診病患短時間內大規模增加，院方如何規畫收治專區，藉以分流人潮、避免交叉感染，以及如何將重症患者轉送至大醫院等流程。

至於第二階段，為應變醫院新北市聯醫的「清空計畫」，項正川說明，並非一次性大規模清空整棟大樓，而是分為7階段，視疫情發展「逐層」淨空，相關淨空計畫已在春節前完成，演練當天會以視訊方式進行。

項正川指出，第三階段為重症患者若有嚴重併發症狀，需使用葉克膜等技術醫治，須立即轉送至大型醫學中心，新北市為亞東醫院，不排除轉送至其他縣市的大型醫學中心，這部分當天會以預錄影片方式呈現。

(中時 )