高市衛生局準備3000份防疫包，其中內含影視卡，讓民眾打發時間。（柯宗緯攝）

因應新冠疫情肺炎，高市衛生局針對居家隔離、居家檢疫者提供防疫包，總計提供3000份，9日正式亮相，除了有14天口罩、漂白水、營養品之外，最特別的是，還提供「影視卡」線上追劇1個月，讓市民消磨時間。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，目前高市列管900多人居家隔離、居家檢疫，為使民眾安心度過14天受檢疫期，高市府特別製作防疫關懷包，內容物包含漂白水、肥皂、沖調食品包、口罩、衛教宣導資料、影片與心理調適相關訊息。

潘炤穎透露，本來有人建議送遊戲點數卡，但考量到遊戲千奇百怪，不如附贈影視卡，符合民眾追劇需求，用來打發時間，因此提供L i T V線上影視也提供免費30天頻道全餐。

另為使民眾在家安心執行環境清消、落實自我健康管理，同時關懷說帖附上「全民防疫 宅家看戲」的網址及防疫衛教影片QR-CODE。

潘炤穎提醒，若需要居家檢疫或居家隔離的民眾，須遵守相關規則，否則將視情節輕重予以開罰，居家隔離是20萬到100萬元罰緩，居家檢疫則可處10萬到100萬罰緩。

(中時 )